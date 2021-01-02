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Deniz TOKAT / DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ah çocuk

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11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi’nde geçen çarşamba sabahı, 11 yaşındaki Cem D., 3 yaşındaki kardeşi Deniz D.’yi de yanına alıp 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı.

Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ah çocuk

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