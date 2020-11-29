Ah balım
Adanaspor’un taraftar grubu lideri Refik Gül’ün, beyninde rabdomiyosarkom isimli kötü huylu tümör olduğu belirlenen 8 yaşındaki kızı Duru Balım Gül hayatını kaybetti.
2 senedir kanser tedavisi gören küçük kızın annesi Belkis Gül de 2017 yılında kanser mücadelesine yenik düşmüştü. Duru Balım Gül, babasıyla birlikte Adanaspor’un hiçbir maçını kaçırmıyordu, tribünlerin maskotu olmuştu. Baba Gül, küçük kızının verdiği mücadeleyi sosyal medyadan paylaşıyordu.
‘ANNENE SELAM SÖYLE’
Refik Gül, iki sene hastalıkla mücadele eden Duru Balım’ın ölüm haberini sosyal medya üzerinden “Prensesimi, kızımı, Balım’ı melek olarak annesinin yanına uğurladım. Kurban olduğum kızım... Rabbim yardımcın olsun, annene selam söyle. Hiç adil değil” paylaşımıyla duyurdu.
FUTBOL CAMİASI YASTA
Adana’yı yasa sokan ölüm haberinin ardından binlerce kişi Duru Balım Gül’ün tribünlerde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak acılı babaya başsağlığı diledi. Adana Demirspor, Adanaspor, Beşiktaş’ın taraftar grubu ÇARŞI, sosyal medyada Duru Balım’ın fotoğraflarını paylaşarak Refik Gül ve acılı aileye başsağlığı diledi. Küçük kızın cenazesi, dün annesinin yanına defnedildi.
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