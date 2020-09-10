Ah 18 yaşım

Özellikle Twitter’dan paylaşılan fotoğraflarda binlerce insan gençlik hallerini takipçilerine sundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek anne ve babası ile 1952 yılında çekilmiş olan çocukluk fotoğrafını yayınladı. Melih Gökçek

ÇIKARAMADIK, BU KİM

CHP’de ‘Memleket Hareketi’ni başlatan eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gençlik fotosunu ve bugünkü halini “18-55” notuyla paylaştı. İnce’nin fotoğrafı yankı uyandırırken bazı takipçiler “Çıkaramadık bu kim?” dedi. Muharrem İnce

‘AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, 30 yıl önce çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu “Hadi ben de katılayım bu kervana” diyerek 22 yaşındaki fotoğrafını ve 55 yaşındaki fotoğrafını yan yana koydu.

Vergi rekortmeni avukat Gönenç Gürkaynak da 10 yıl önceki fotoğrafını paylaşarak takipçilerine “Son 10 senede 20 kilo vermişim. Bu şoka hazırsanız, 18’imi de mukayeseli göndereyim” diye seslendi. Gönenç Gürkaynak

HÜRRİYET OKURLARI İÇİN PAYLAŞTILAR

Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök, Doğan Hızlan, Yalçın Bayer ve Abdulkadir Selvi de gençlik fotoğraflarını Hürriyet okurları için paylaştı. Özkök, 26 yaşında olduğu fotoğrafının çekim yılının 1973 olduğu notunu düştü. Ertuğrul Özkök

Yalçın Bayer gazeteciliğinin ilk yıllarından bir fotoğrafı paylaşırken Doğan Hızlan üniversite yıllarından fotoğraflar paylaştı. Yalçın Bayer

Doğan Hızlan



Abdulkadir Selvi de 25 yaşında ‘haber peşinde koşarken’ bir fotoğrafını albümden çıkardı.

Abdulkadir Selvi