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Hürriyet
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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ah 18 yaşım

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Ah 18 yaşım
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Sosyal medyada başlayan ‘gençlik fotoğraflarını paylaşma’ akımı devam ederken ünlü isimler de kervana katıldı.

Özellikle Twitter’dan paylaşılan fotoğraflarda binlerce insan gençlik hallerini takipçilerine sundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek anne ve babası ile 1952 yılında çekilmiş olan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Ah 18 yaşım
Melih Gökçek

ÇIKARAMADIK, BU KİM

CHP’de ‘Memleket Hareketi’ni başlatan eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gençlik fotosunu ve bugünkü halini “18-55” notuyla paylaştı. İnce’nin fotoğrafı yankı uyandırırken bazı takipçiler “Çıkaramadık bu kim?” dedi.

Ah 18 yaşım
Muharrem İnce

‘AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, 30 yıl önce çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu “Hadi ben de katılayım bu kervana” diyerek 22 yaşındaki fotoğrafını ve 55 yaşındaki fotoğrafını yan yana koydu.

Vergi rekortmeni avukat Gönenç Gürkaynak da 10 yıl önceki fotoğrafını paylaşarak takipçilerine “Son 10 senede 20 kilo vermişim. Bu şoka hazırsanız, 18’imi de mukayeseli göndereyim” diye seslendi.

Ah 18 yaşım
Gönenç Gürkaynak

HÜRRİYET OKURLARI İÇİN PAYLAŞTILAR

Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök, Doğan Hızlan, Yalçın Bayer ve Abdulkadir Selvi de gençlik fotoğraflarını Hürriyet okurları için paylaştı. Özkök, 26 yaşında olduğu fotoğrafının çekim yılının 1973 olduğu notunu düştü.

Ah 18 yaşım
Ertuğrul Özkök

Yalçın Bayer gazeteciliğinin ilk yıllarından bir fotoğrafı paylaşırken Doğan Hızlan üniversite yıllarından fotoğraflar paylaştı.

Ah 18 yaşım
Yalçın Bayer
Ah 18 yaşım
Doğan Hızlan

Abdulkadir Selvi de 25 yaşında ‘haber peşinde koşarken’ bir fotoğrafını albümden çıkardı.
Ah 18 yaşım

Abdulkadir Selvi

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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