Ağzındaki kalemle KAAN’a imza attı

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Iğdır’a bağlı Karakuyu Köyü’nde 1987 yılında dünyaya gelen Yusuf Akgün, 1992 yılında terör örgütü PKK’nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara vererek çobanlık yapmaya başladı. Koyun otlattığı sırada yüksek gerilim hattı direğine çıkan Akgün, akıma kapılıp ağır yaralandı. Hayatta kaldı ancak 2 kolunu kaybetti.

Dönemin milletvekili Adil Aşırım’ın girişimleriyle Yusuf Akgün, tedavisi için Ankara’ya götürüldü. Burada devlet korumasına alınan Akgün, eğitim hayatına Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yeniden başladı.

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Ağzıyla kalem tutarak yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrenen Akgün, çizimleriyle yarışmalarda dereceler aldı. 1998 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği bir resim yarışmasında birincilik elde eden Akgün, yüzme ve atletizm branşlarında da bölge ve Türkiye dereceleri kazandı. 2005 yılında dünya beşinciliği elde eden Akgün, lisans eğitimini de Ankara’da bir vakıf üniversitesinin mühendislik ve tasarım fakültesinde moda, tekstil ve tasarım alanında tamamladı. Kamu görevlisi olarak çalışan Yusuf Akgün, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyor. Akgün, yerli ve milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit’in görsel modelleyicisi oldu.

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ÜLKEME HİZMET EDİYORUM

- Baba ocağı Iğdır’a tatile gelen Yusuf Akgün, “Önce yemek yemeyi, sonra giyinmeyi, diş fırçalamayı öğrendim. Ağzımla kalem tutarak yazı yazmaya ve resim çizmeye başladım. O süreç benim hayatımı değiştirdi. Mücadele etmezsem sonumun iyi olmayacağını biliyordum. Spor yaptım, sanatla ilgilendim, eğitimimi tamamladım. Bugün kamu görevlisi olarak ülkeme hizmet ediyor, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi projelerinde tasarım çalışmaları yürütüyorum” diye konuştu. Baba Yahya Akgün de “Bugün geldiği noktayı görmek bize büyük gurur veriyor” dedi.