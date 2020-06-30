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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz kaplumbağasını vatandaşlar kurtardı

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Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz kaplumbağasını vatandaşlar kurtardı
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki bir sahilde, ağzına ve yüzgecine naylon poşet dolanmış, kabuğu kırık halde yaralı bulunan deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından kurtarılarak denize bırakıldı. Bir başka sahilde ise ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Manavgat'ın Kızılot sahiline hafta sonu denize serinlemek için giden vatandaşlar, buldukları deniz kaplumbağasının ağzında ve yüzgecindeki naylon poşetler nedeniyle zor anlar yaşadığını fark etti. Oldukça yaşlı olduğu görülen, kabuğu kırılmış, sırtında yaralar oluşmuş ve iç organları dışarı çıkmış deniz kaplumbağasını ağzındaki ve yüzgecindeki naylon poşetten kurtaran vatandaşlar, hayvanı denize bıraktı. Kaplumbağa suda gözden kayboldu.

Side Mahallesi'nde bulunan Büyük Plaja giden vatandaşlar da sahilde ölü caretta caretta buldu. İhbar üzerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, ölü deniz kaplumbağasını bölgeden götürdü.

Yetkililer, vatandaşların sahile bıraktığı atıkların doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek, naylon poşet, plastik şişe gibi atıkların mutlaka çöp kovalarına atılmasını ya da geri götürülmesini istedi.

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