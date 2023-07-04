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Ağzımızın tadı ‘alıştı’

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#Balıkçı#Mersin Üniversitesi#Akdeniz
Ağzımızın tadı ‘alıştı’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen tropikal balık türleri bölgede yerli tür haline geldi.

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Besin zincirine yerleşen tropikal türler balıkçı tezgâhlarında da yerini almaya başladı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, tropikal türlerin vatandaşların damak zevkini değiştirdiğini söyledi. Kızıldeniz’den Akdeniz’e çok yoğun tür geçişi olduğunu belirten Deniz Ayas, "Birçok tür Akdeniz ekosistemine geçiyor. Bugün balıkçı tezgâhlarında 30-32 türün 17 tanesi Kızıldeniz kökenli. Yani yüzde 50’nin üzerinde. Son olarak çizgili gargur dediğimiz bir tür geldi. O da balıkçı tezgâhlarında yerini aldı. Bunlar artık tükettiğimiz türler haline geldi. Vatandaşın damak tadı da bu türlere alıştı” dedi.

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#Balıkçı#Mersin Üniversitesi#Akdeniz

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