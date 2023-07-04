Ağzımızın tadı ‘alıştı’

Haberin Devamı

Besin zincirine yerleşen tropikal türler balıkçı tezgâhlarında da yerini almaya başladı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, tropikal türlerin vatandaşların damak zevkini değiştirdiğini söyledi. Kızıldeniz’den Akdeniz’e çok yoğun tür geçişi olduğunu belirten Deniz Ayas, "Birçok tür Akdeniz ekosistemine geçiyor. Bugün balıkçı tezgâhlarında 30-32 türün 17 tanesi Kızıldeniz kökenli. Yani yüzde 50’nin üzerinde. Son olarak çizgili gargur dediğimiz bir tür geldi. O da balıkçı tezgâhlarında yerini aldı. Bunlar artık tükettiğimiz türler haline geldi. Vatandaşın damak tadı da bu türlere alıştı” dedi.