CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin özetle şunları söyledi: “Ben saygıdeğer hanımefendi Seval Türkeş’i ziyaret ettim. Seval Hanım demokrasiye inanmış, parlamentonun saygınlığına inanmış değerli bir insan.

ÇIPLAK ARAMA İDDİASI

Uşak’ta 30 üniversite öğrencisi gözaltına alınıyor ve çıplak aramaya tabi tutuluyor. Kızınız böyle bir muameleye tabi tutulduğunda, tepki göstermez misiniz? Evet, tepki gösterirsiniz. Hangi gerekçeyle çırılçıplak soyup, arıyorsunuz? Tamamen yanlış ve yalan olduğu ifade edildi ama gerçek olduğu çıktı ortaya.

ERDOĞAN’A YANIT

Erdoğan konuşuyor: ‘Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız.’ Biz söylemişiz. Kimsenin böyle bir şey söylediği yok. Hiçbir partiyi kapatmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz demokrasiye karşı değiliz. Demokrasinin büyümesini istiyoruz. Erdoğan bunu niye söylüyor? Kendi seçmenlerine söylüyor. Bu kini, öfkeyi beslemek demektir. Devam ediyor: ‘AK Parti’yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti’de görev yapanların mallarına el koyacağız.’ Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey ağzımızdan hiç çıkmadı. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz, Sayın Erdoğan bunu iyi bil.”

ŞAŞIRTAN VERGİ GAFI: ‘VERGİYİ ASGARİ ÜCRETTEN DEĞİL ORGAN TİCARETİ YAPANDAN AL’

Kılıçdaroğlu konuşmasında asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söylerken getirdiği “Organ ticareti yapandan vergi al” gibi öneriler ise gaf olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi asgari ücreti bekliyor, ‘Ne olacak?’ diye. Asgari ücretin net vergisiz 3 bin 100 TL olması lazım. Asgari ücret olmuş, açlık sınırının biraz üzerinde. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Zaten geçinemiyor. Sen asıl vergiyi alması gerekenden alacaksın; uyuşturucu, organ ticareti yapandan vergi alacaksın, kara parayı aklamayacaksın, kara para aklayandan vergi alacaksın. Tasarruf yapacaksın.

Vergi cennetlerinden gelecek paraların vergilenmesi öngörülüyordu, niye bu düzenlemeyi yapmıyorlar? Uyuşturucu paraları, organ ticareti yapanların paraları, fuhuş üzerinden para kazananlar, insan ticareti yapanlar kazandıkları paraları Türkiye’ye getirirlerse sıfır vergi. Şu kendisini muhafazakâr parti olarak tanıtan partiye bakın. Organ ticaretinden, fuhuş ticaretinden para kazan, Türkiye’ye getir, sıfır vergi.”