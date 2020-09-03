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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ağustosta 27 kadın öldürüldü

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Ağustosta 27 kadın öldürüldü
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ağustos ayı raporuna göre geçen ay 27 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

KATİLLER HEP TANIDIK

Hazırlanan raporda, öldürülen 27 kadından 8’inin evli olduğu erkek, 6’sının birlikte olduğu erkek, 4’ünün eskiden evli olduğu erkek, 4’ü tanıdık, 2’si akraba, 1’i baba, 1’i kardeş 1’inin de oğlu tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Kadınların en çok evlerinde öldürüldüğü açıklanan raporda, 27 kadından 14’ünün ateşli silahlarla, 7’sinin kesici aletle, 3’ünün boğularak, 2’sinin darp edilerek ve 1’inin de yakılarak katledildiği ifade edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER ARTTI

Raporun devamında, Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen’in arkadaşı Mehmet Kaplan’ın 4’üncü kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek öldüğü hatırlatılarak, şüpheli kadın ölümlerinin derhal aydınlatılması gerektiği belirtildi.

İntihar ya da doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümlerinin pandemi süreciyle çok ciddi artış gösterdiği de belirtildi. Ağustos ayında şüpheli kadın ölümü sayısı 23. Raporda, kadınların gerçekten kazayla mı öldükleri yoksa toplumsal cinsiyet temelli cinayete mi kurban gittikleri, intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması istendi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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