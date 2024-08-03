Ağustos ve Eylül'e dikkat! kasırga çıkabilir

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BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl 21 Temmuz’un insanlığın yaşadığı en sıcak gün olarak kayda geçmesine rağmen önümüzdeki 6 ayın serin geçeceğini dile getirdi. Ancak 2025 yılında sıcaklık rekorlarının kırılmasını muhtemel gören Prof. Kurnaz, Türkiye’de ve dünyada yaşanan iklim olaylarını ve gelecek senaryolarını Hürriyet’e şöyle anlattı:

AMERİKA’NIN KASIRGASI AKDENİZ’DE

“Hava ile birlikte deniz suyu sıcaklıkları da artıyor. Bu da Akdeniz gibi büyük denizlerde sıra dışı hava olaylarına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Libya’da yaklaşık 15 bin kişinin öldüğü bir sel felaketi yaşandı. Büyük bir kasırga, Libya’yı vurdu. Bu kasırga Antalya, Marmaris ya da Mersin’e de gelebilirdi. Deniz suyu sıcaklıklarının iyice arttığı ağustos ve eylül ayları bu açıdan çok tehlikeli zamanlar oluyor. Bizim Amerika’da görmeye alışık olduğumuz dev fırtınalar artık Akdeniz’de de görülmeye başlandı. Deniz suyu sıcaklığı ne kadar yüksek olursa fırtınalar da o kadar kuvvetli oluyor. Ülkemiz kıyılarında da artık bunları gördüğümüzde şaşırmamalıyız.

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Geçen yıl Libya’yı vuran Daniel Kasırgası nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

SON 6 AY DAHA SERİN GEÇECEK

Pasifik Okyanusu’ndaki suların normalden biraz daha sıcak ya da serin olması dünya genelindeki ortalama sıcaklıkları çok etkiliyor. Sıcaklığın normalin üstünde olmasına El Nino, normalin altında olmasına da La Nina diyoruz. Bu yıl nisan civarı El Nino’nun biteceğini ve haziran sonrasında da yavaş yavaş La Nina dönemine gireceğimizi tahmin etmiştik. Dolayısıyla temmuzda El-Nino’dan çıkmamız gerekiyordu ve çıktık. El-Nino’dan çıkınca ortalama sıcaklıkların da bununla beraber düşmesi gerekiyor. Ancak 21, 22 ve 23 Temmuz günleri inanılmaz sıcak oldu ve hatta 22 Temmuz’da 17.15 derece ile küresel ortalama sıcaklıkta bir rekor kırdık. Bunun sebebini bilmiyoruz. Aşırı sıcak ya da fırtına gibi aşırı hava olayları gerçekleşebiliyor ama bunların ortalamalarına bakmak gerek. Buna göre yılın son 6 ayının arada sivrilen birkaç gün dışında daha serin geçeceğini söylemek mümkün.”

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