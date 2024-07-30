Ağustos daha sıcak olacak: Eyyam-ı bahur bunaltacak

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, tarih boyunca temmuz sonu ile ağustos ayı başlarının takvimlere sıcak olarak işlendiğinden bu tarihlerin eyyam-ı bahur olarak bilindiğini belirtti.

Bazı takvimlerde bu tarihlerin “31 Temmuz-7 Ağustos”, bazılarında ise “1-8 Ağustos” olarak kayda geçtiğini ifade eden Toros, “eyyam-ı bahur”un en sıcak günler demek olduğunu söyledi. Bu tarihlerin artık değişmeye başladığını dile getiren Toros, “Bu sene 21 Temmuz’da küresel bir sıcaklık rekoru kırdık. Haziran ayında Türkiye sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 3-6 derece daha sıcak geçti. Biz geçmişte temmuz sonu, ağustos başı yaşadığımız o en sıcak günleri, bugünlerde hep yaşıyoruz. Bu sene çok uzun sürdü. Afrika’nın kavurucu sıcaklıkları, yüksek basınç alanlarının etkisiyle kuzeye doğru, Türkiye’yi de kapsayacak şekilde yukarıya doğru hareket etmiş durumda” ifadesini kullandı.

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AFRİKA SICAKLARI DEVAM EDECEK

Afrika sıcaklarının hazirandan itibaren Türkiye’yi etkisi altına aldığına dikkati çeken Toros, “Bu sıcaklığın, ağustos ayında da devam etmesini bekliyoruz. Her ne kadar zaman zaman soğuk dalgalar gelse de büyük bir sıcak hava etkisi var. Tüm Güney Avrupa’yı, Türkiye’yi, Güney Rusya’yı, Ukrayna’yı kapsamış durumda. Tüm bölge normalin üzerinde sıcaklığa sahip” diye konuştu. Temmuz ayında İstanbul’un günlük ortalama sıcaklığının 24-25 derece olduğunu hatırlatan Toros, şunları kaydetti:

“Temmuz ayında her gün sıcaklıklar 30 dereceyi aşmış durumda. Bu anlamda, eyyam-ı bahuru yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde buna benzer şekilde tahminler, sıcak havanın devam edeceğini gösteriyor. Özetle, bu yıl uzun bir eyyam-ı bahur dönemi yaşıyoruz. Geçmiş verilere bakıldığında eyyam-ı bahur döneminde sıcaklıklar 34-35 dereceleri, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceleri buluyor. Yine bu yıl da 34-35 dereceleri tahmin ediyoruz.”

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40 DERECE HİSSEDİLECEK

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, eyyam-ı bahurun nemli sıcak hava dalgası olduğunu hatırlattı. Bu ismin afet boyutunda bir sıcaklık olarak adlandırılmaması gerektiğini belirten Özdemir, sıcaklıkların temmuz sonu itibarıyla 2-3 derece arttığını ifade etti. Marmara ve Batı Karadeniz’de bugün (salı) yağış beklendiğini belirten Özdemir “Yerel yağışlar görülecek. Salı günü yağış geçişi olduktan sonra hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde olacak. Sıcaklıklar 34-35 derecelerde olabilir, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise geçen günlerde olduğu gibi 40 dereceyi bulma ihtimali var. Ağustosta temmuzdan daha sıcak bir hava yaşanacak. Rüzgârla birlikte 10 gün kadar sıcak havayı yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı. Özdemir, yakın zamanda başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde serinleme yaşanmayacağını ancak büyük bir sıcak hava atağının da olmadığını sözlerine ekledi.

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BU HAFTA ÇÖL SICAĞI YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce, hafta boyunca ülkede çöl sıcakları tahmin edilmediği, sıcak hava dalgası beklentisinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin bu hafta, geçen haftaya nazaran daha dar alanda yağışların görüleceğini, ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülmesinin mümkün olduğunu belirtti. Tekin, eyyam-ı bahur sıcakları geleceğine dair iddialara ilişkin şunları söyledi: “Türk kültüründe hava tahminiyle ilgili vatandaşlarımızın kullandığı bazı kelimeler var, uzun yıllar gözleme dayalı cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Fakat bahsedildiği üzere ülkemizde bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz. Sıcak hava dalgası beklentimiz söz konusu değil. Batı ve güney kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olacak.”