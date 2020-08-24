MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı
GeriGündem Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yalçın ŞAHİN-Yaşar FALCI /RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı
Abone Olgoogle-news

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’na ağustos ayında kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı’na dün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ağustos ayında yağan karla birlikte sıcaklık da eksi 5 dereceye kadar düştü. Kaçkar Dağları’na çıkan dağcılar ise kar altında tırmanış yaptı. Etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

Yine benzer görüntüler Trabzon’da da yaşandı. Trabzon’un turizm cenneti olan Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle