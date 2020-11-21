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AĞRI (AA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı

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Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Araçların üstünün karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ardahan'da kar, Erzurum'da karla karışık yağmur

Ardahan'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Beyaza bürünen kentte sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizledi.
Erzurum'da da karla karla karışık yağmur etkili oluyor.

 

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