Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
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Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
AĞRI'nın Diyadin ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. İlçeye bağlı Hacihalit köyünde koyunlarını otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.
Diyadin'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Yağan karla birlikte bitki örtüsü de beyaz örtü ile kaplandı. İlçeye bağlı Hacihalit köyünde koyunlarını otlatan çobanlar aniden bastıran kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.
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