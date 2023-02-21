Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ağrı'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Ağrı#Okullar Tatil Mi#Ağrı Kar Tatili
Ağrının iki ilçesinde eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 01:46

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Haberin Devamı

Ağrı Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hamur ve Tutak ilçelerimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 21.02.2023 tarihinde kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklardan dolayı Hamur ve Tutak ilçelerimizde köy okullarımız ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ağrı#Okullar Tatil Mi#Ağrı Kar Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem
Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

#Deprem
Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem