Ağrı'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

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Ağrı Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hamur ve Tutak ilçelerimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 21.02.2023 tarihinde kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklardan dolayı Hamur ve Tutak ilçelerimizde köy okullarımız ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.