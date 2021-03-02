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Gündem
Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi

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Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi

AĞRI'da, gece yarısı etkili olan kar yağışının ardından evlerinden sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi
Kentte gece yarısı itibarıyla etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocukların eğlencesi oldu. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saaterinde etisini yitirdi. Gece olmasına rağmen Gazi Mahallesi'nde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Kar yağmasına rağmen havanın güzel olduğunu söyleyen çocuklardan Neşe Aydın, "Kar çok güzel yağıyordu. Biz de kardeşler olarak sokağa çıkıp kardan adam yapmaya çalıştık. Çok güzeldi" dedi.

 

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