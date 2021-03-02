Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi

Kentte gece yarısı itibarıyla etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocukların eğlencesi oldu. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saaterinde etisini yitirdi. Gece olmasına rağmen Gazi Mahallesi'nde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Kar yağmasına rağmen havanın güzel olduğunu söyleyen çocuklardan Neşe Aydın, "Kar çok güzel yağıyordu. Biz de kardeşler olarak sokağa çıkıp kardan adam yapmaya çalıştık. Çok güzeldi" dedi.