Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen 'sahte gelin' soruşturmasında, Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.