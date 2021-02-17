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Ramazan DEMİR/AĞRI (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama

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Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama
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Ağrı'da polis ekiplerince yürütülen 'sahte gelin' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen 'sahte gelin' soruşturmasında, Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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