Ağrı'daki PKK saldırısında yaralanan müdür yardımcısı şehit oldu

Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart günü, PKK'lı teröristler, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına saldırı düzenledi. Saldırıda 2 personel şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılardan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, dün, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Şehit Ramazan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderileceği öğrenildi.