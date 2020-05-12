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DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Ağrı'da yüksek miktarda eroin ele geçirildi

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Ağrı'da yüksek miktarda eroin ele geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda,  piyasa değeri 12 milyon lira olan 167 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan kaçak yollarla Doğubayazıt'a nakledilmeye çalışılan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 4 çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti içerisinde bulunan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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