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AĞRI (AA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Ağrı'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Ağrı'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Ağrı'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum karayollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Mustafa Karataş, kentte soğuk hava ve sis dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını anlattı.

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