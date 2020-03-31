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DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 08:57,Son Güncelleme:/

Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
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Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısında İran'dan gelen Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi. Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı. Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Gürbulak Sınır Kapısında doğal gaz boru hattında patlama

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama
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