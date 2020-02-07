Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde sanayi kavşağında meydana geldi. Hıdır Ballı idaresindeki 31 ACD 900 plakalı TIR, 61 DU 395 plakalı Cabir Karataş (33) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ters dönerek durdu. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Süleyman Karataş (80) yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Süleyman Karataş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Cabir Karataş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ağrı- Van karayolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.