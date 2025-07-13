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Ağrı'da "Terörsüz Türkiye" vurgusu! Türk bayraklarıyla donatıldı

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#Türkiye#Terörle Mücadele#Bayrak
Ağrıda Terörsüz Türkiye vurgusu Türk bayraklarıyla donatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 18:17

Ağrı'da, "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Ağrı'da da karşılık buldu.

Ağrıda Terörsüz Türkiye vurgusu Türk bayraklarıyla donatıldı

TÜRK BAYRAKLARI  ASILDI

Kentte kamu binaları ve bazı caddelerin yanı sıra Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, tarihi İshak Paşa Sarayı, Türk Kızılay Şubesi, ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

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#Türkiye#Terörle Mücadele#Bayrak

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