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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Ağrı’da parklar dezenfekte edildi

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Ağrı’da parklar dezenfekte edildi
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AĞRI'da çocuk parkları belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Ağrı Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri, kent merkezindeki çocuk parklarını dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi.

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