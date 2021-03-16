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Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor

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AĞRI'da, 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye yaklaştı. Kar yığınları, iş makineleriyle şehir merkezi dışına taşınırken, karla mücadele ekipleri de kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ağrıda kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor
Ağrı'da soğuk havanın ardından 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye yaklaştı. Kentte 10'dan fazla köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de 78 iş makinesi ve 91 kişilik personel ile kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ağrı Belediyesi'ne bağlı ekipler de cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda oluşan kar yığınlarını iş makineleriyle temizleyerek, şehir merkezi dışına taşıdı.

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