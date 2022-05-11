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Ağrı’da kar yağışı etkili oldu

#Ağrı#Kar#Mayıs
Ağrı’da kar yağışı etkili oldu

AĞRI'nın Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde mayıs ayısının ortasında kar yağışı etkili oldu.

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Kentte bir süredir etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha kadar devam eden yağış, yüksek kesimler ile Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçeleri ve bağlı köylerinde etkili oldu. Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu ve Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, geri dönmek zorunda kaldı. Besiciler kar yağışının görüntüleri çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye’nin en önemli geçitlerinden olan Ağrı- Van kara yolu üzerindeki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi’nde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, yolda trafiğin sağlıklı yapılması için çalışmasını sürdürüyor

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#Ağrı#Kar#Mayıs

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