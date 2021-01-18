Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu

Ağrı İl Özel İdaresi yetkilileri, kapanan köy yollarını açılması için 24 saat aralıksız çalıştıklarını belirtti. Yetkililer, "3 bin 285 kilometrelik yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekiple hizmet veriyoruz. Öncelikli olarak hasta olan köy yollarını ulaşıma açtık. Ama açtığımız yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. Yolları kapanan köy muhtarları veya vatandaşların ihbarını kısa sürede değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Tüm zorluklara rağmen karlı yolları aşarak köylere ulaşan greyder operatörü Mehmet Ali Dayanmaz ise "Bazen tipi nedeniyle bir metre önümüzü göremiyoruz. Ama tüm zorluklara rağmen köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz yollarının açılması için yalan ihbarda bulunmamaları" dedi.