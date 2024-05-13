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Ağrı'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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#Ağrı#Kaza#Trafik Kazası
Ağrıda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 09:31

Ağrı’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde V.Y’nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç ile C.Ü. kontrolündeki 23 AAR 621 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 6 kişiyi kurtararak ambulanslara aldı.

Ağrıda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Meydana gelen olayda 1 yaşındaki A.A’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A’nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralı olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Ağrıda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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#Ağrı#Kaza#Trafik Kazası

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