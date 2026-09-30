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Ağrı'da ev çöktü! Enkaz altında kalan kişi kurtarıldı

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#Ağrı#Doğubayazıt#Çökme
Ağrıda ev çöktü Enkaz altında kalan kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 15:43

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çöken evin enkazı altında kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde bir ev saat 10.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, enkaz altında bir kişinin kaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla bu kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARMA ANLARI KASK KAMERASINDA

Bu arada, yaralının kurtarılma anı itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin zamanla yarışı yer aldı.

Ekipler, evin çökmesinin sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

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#Ağrı#Doğubayazıt#Çökme

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