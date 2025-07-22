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Ağrı’da düğün magandalarına karşı dronlu denetim başladı... Tüm kentlere örnek olsun

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#AĞRI#Patnos#Düğün Magandaları
Ağrı’da düğün magandalarına karşı dronlu denetim başladı... Tüm kentlere örnek olsun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 07:00

AĞRI’da Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silahla rasgele ateş açılmasının önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı.

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Uygulama kapsamında, ilçede gerçekleştirilen bir düğünde ilk kez dron kullanılarak havadan denetim yapıldı. Ekipler, düğün boyunca havadan takip sağlarken, olası ihlallere anında müdahale edebilmek amacıyla teyakkuza da geçti. Emniyet yetkilileri, denetimlerin düğünlerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda sosyal medya platformlarında paylaşılan düğün görüntülerinin de inceleneceğini belirtti. Yetkililer ayrıca kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

‘İNSANLARIMIZ ÖLMESİN’

Diğer yandan düğün sahibi Mithat Kaya’nın ağabeyi Yaşar Kaya “Silahsız düğünlere başlamamız lazım. Yıllardan beri töre gereği düğünlerimizde silah patlatıyoruz. Bu silahlar havaya sıkıldığında, yorgun mermi olarak geri döndüğünde kurşun kendi hızından 2-3 misli hızla iniyor ve insanlar ya da araçlar zarar görüyor. Valilik, kaymakamlık ve emniyetin ‘Silahsız Düğün’ kampanyasına destek veriyoruz. Tüm düğün sahiplerinin bunu uygulamasını istiyor ve bekliyoruz. İnsanlarımız ölmesin, canlar yanmasın, analar ağlamasın” dedi.

 

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#AĞRI#Patnos#Düğün Magandaları

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