Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerinin de yer aldığı suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 5 Temmuz günü, Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesi ile Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyona özel harekat polisleri ile narkotik madde arama köpekleri de katıldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli gözaltına alındı. 219,4 gram metamfetamin, 61,06 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 0,45 gram bonzai,1 hassas terazi, 2 av tüfeği, 51 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve şarjör ele geçirildi. 36 uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise aranıyor.