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GeriGündem Ağrı'da dehşet! Akraba aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
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Gündem
Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Ağrı'da dehşet! Akraba aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

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Ağrı'da dehşet! Akraba aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik Köyü'nde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Beyoğlundaki dehşetin yeni görüntüleri
Beyoğlu'ndaki dehşetin yeni görüntüleri

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR

Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

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