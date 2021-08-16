Ağrı'da dehşet! Akraba aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik Köyü'nde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI
Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR
Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.