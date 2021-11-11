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Ağrı'da 554 okula 'Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı' temalı kütüphane kuruluyor

#Ağrı#Kütüphane#OKUL
Ağrıda 554 okula Nuhun Gemisi ve Ağrı Dağı temalı kütüphane kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında Ağrı'daki 554 okula 'Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı' temalı kütüphaneler kurulmaya başlandı.

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Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Doğubayazıt Muhammet Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, kentteki 554 okula 'Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı' temalı kütüphanelerin kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda kurulumu tamamlanan kütüphanenin açılışını yapan Vali Osman Varol, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

'BÜTÜN KÜTÜPHANELERDE AYNI TEMA OLACAK'

554 okula en kısa sürede kütüphane kazandıracaklarını belirten Varol, "Bunu yaparken de ilimizin en önemli değerlerini sembolize edecek tasarımlar ortaya koyuyoruz. Bu tasarımlarda, ilimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından üretilen materyaller kullanılıyor. Okullarımıza kazandıracağımız kütüphanelerin ilimizin değerlerini yansıtacak olması ve yine okullarda üretilen malzemelerle yapılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün burada, tasarımıyla Nuh'un Gemisi'nin sembolize edildiği ilk kütüphanenin açılışını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı tasarımları, ilimizin sembolünün yanında okullardaki kütüphanelerimizin de sembolü haline geldi. Bu yeni kuracağımız 554 kütüphanenin tamamında bu tasarımlar olacak. Aynı zamanda çok ciddi de bir kitap takviyesi yapacağız. Yani kütüphanelerimizi sadece fiziksel mekan olarak değil aynı zamanda çok zengin bir kitap varlığı ile de birleştireceğiz" diye konuştu. 

Ağrıda 554 okula Nuhun Gemisi ve Ağrı Dağı temalı kütüphane kuruluyor

'KÜTÜPHANEMİZİ ÇOK GÜZEL BULDUM'

Kütüphanede oluşturulan kodlama sınıfında kendi oyununu geliştiren 7'nci sınıf öğrencisi Narin Temel, "Kütüphanemizi çok güzel buldum. Öğretmenlerimizin büyük emekleri oldu. Çok güzel, gelip çok rahat kitap okuyup ders çalışabiliriz. Kurulan bilgisayar odasında da arkadaşlarımız ile birlikte kodlama yapıyoruz. Şu anda 'Meteor avcısı' ismini verdiğimiz kendi oyunumuzu yapıyoruz" dedi. Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencileri ayrıca 2 bin 29 adet masa, 4 bin 58 adet sandalye, 800 metrekare perdeyi de 26 Kasım'a kadar tamamlayacak.

 

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#Ağrı#Kütüphane#OKUL

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