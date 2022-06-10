Ağrı’da 499 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Haberin Devamı

Çeşitli tarihlerde başta Ağrı olmak üzere bazı illerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından 8- 10 Haziran tarihleri arasında Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde 3 ayrı uçak seferi ile Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. Ağrı'dan gönderilen 499 kişiyle birlikte ocak ayından beri Türkiye'den sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 35 bin 423 olduğu açıklandı.

GÖÇ İDARESİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Geri göndermeyle ilgili Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Ağrı ve diğer illerden charter tarifeli seferlerle sınır dışı operasyonlarının devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

Haberin Devamı

"Ağrı'dan bugün 227 Afganistan vatandaşı charter seferiyle ülkesine gönderildi. 8-10 Haziran'dan bu yana Ağrı'dan caherter seferleriyle gönderilen yabancı sayısı 499'a ulaştı. Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35 bin 423 oldu. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 12 bin 590'ı 71 charter seferiyle ve 6 bin 700'ü tarifeli olmak üzere toplam 19 bin 290 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Yılbaşından bu yana 354'ü iki charter seferiyle ve 5 bin 128'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5 bin 632 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. 10 bin 501'i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35 bin 423'e ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 87 artış sağlandı" denildi.