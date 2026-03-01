×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ağrı’da 2 metrelik karda zamanla yarış: Mahsur kalan hasta kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ağrı#Mahsur#Hasta
Ağrı’da 2 metrelik karda zamanla yarış: Mahsur kalan hasta kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 09:35

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda zamanla yarıştı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştığı Karagöz Köyü yolunda bir hastanın mahsur kaldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yoğun tipi ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle kapanan yolu açmak için seferber oldu.

KÖY YOLU 3 SAATTE AÇILDI

Yaklaşık 3 saat süren aralıksız ve özverili çalışmalar sonucunda köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan hastaya güvenli bir şekilde ulaşan ekipler, hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan hasta, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen görevlerini fedakârca yerine getiren İlçe Özel İdare ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması, bölgede takdir topladı.

Haberin Devamı

Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bu günlerde vatandaşların acil durumlarda 112 hattını aramaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ağrı#Mahsur#Hasta

BAKMADAN GEÇME!