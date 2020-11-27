Ağrı ve Kars'ta dereler ile süs havuzları dondu

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle kentteki Taşlıçay Deresi, Millet Bahçesi'ndeki süs havuzu ve araçların camları buz tuttu.

Ağaç ve bitkilerin de kırağı tuttuğu kentte işçiler de soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Fecri Kaya, AA muhabirine, kentte havaların çok soğuduğunu belirterek, "Umarım havalar böyle devam etmez. Camlar buz tutuyor, aracın arkasında bulunan bir aparatla camı temizleyebildik." diye konuştu.

- Kars

Kars'ta da soğuklar nedeniyle akarsular buzla kaplandı.

İş yerleri ile araç camlarının buz tuttuğu kentte yaşayanlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korudu.

Sarıkamış ilçesine 5 kilometre mesafedeki Acısu Deresi dondu, şadırvanlar ile çeşmeler buz tuttu.

Vatandaşlardan Serkan Yücedağ, hava sıcaklığının çok düştüğünü ifade ederek, "Hava bu gece çok soğuktu. İnşallah kar yağar, hava biraz ısınır ve rahatlarız." dedi.