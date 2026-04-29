Ağrı şikayeti ile gitti, varılan teşhis doktorları da hayrete düşürdü | 'Normalde yarım kilo yoktur, benimki 8 kiloya ulaşmıştı'

Haberin Devamı

Genetik polikistik böbrek hastası Mustafa Doğan, karnındaki şişlik ve ağırlığın tedavisi gerekçesiyle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay ile Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel tarafından kontrol edilen hasta, böbreğin işlevini yitirdiği ve aşırı büyümesi sebebiyle diğer organlarına da zarar verdiği tespit edilip ameliyat kararı alındı.

50 santim büyüklüğe ulaşan ve 8 kilo ağırlığı aşan böbrek 30 dakika süren ameliyatla alındı. Doğan, işlevini yitiren böbreğinin alınmasının ardından yeni böbrek nakli yapılana kadar diyaliz tedavisine devam edecek.

Haberin Devamı

‘BÖBREĞİ BÜYÜTEN VE KİSTLERLE DOLDURAN İLGİNÇ BİR HASTALIK’

Hastanın karın şişliği ve ağırlık şikayetiyle kendilerine geldiğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay, 8 kilogramlık böbreği ameliyatla aldıklarını ifade ederek, "Genetik Polikistik böbrek hastalığı dediğimiz bir böbrek hastalığı var. Bu hastalık böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri. Bu hastalık genetik bir sebep nedeniyle böbreği çok büyüten, tamamını kistlerle dolduran ilginç bir hastalık. Erken tanıda tedavi edilebilir ama gecikme durumunda diyaliz tedavisi kaçınılmaz oluyor. Böbrek çok büyük ve riskli olduğu için bu tür operasyonları yapan hekim ve merkez sayısı az. Biz de muayeneden sonra hastamıza böbreği çıkarmayı teklif ettik. Yücel hocamızın operasyonu gayet başarılı geçti. Ameliyat çok kısa sürdü ve hastamızın karnından yaklaşık 50 santim uzunluğunda, 8 kilo ağırlığında bir böbrek çıkardık. Sonrasında da hastamızda ciddi bir rahatlama sağladık. Bu operasyon hastamızı rahatlatmakla beraber hemodiyalizden kurtarmayacak ama gelecekte nakil tedavisi için büyük bir fırsat sunacak" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘HASTAMIZIN BÖBREK UZUNLUĞU 50 SANTİMİ BULMUŞTU’

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel de operasyonun çok kısa sürede tamamlandığını ve hastanın böbreğinin 50 santim uzunluğuna ulaştığını söyledi. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Yüksel, "Hastamız polikistik böbrek hastası. Bu hastalıkta böbrekler normalden çok daha fazla büyüyor. Bu hastamızda da 50 santim uzunluğuna kadar gelmişti. Böbrek bu kadar büyüyünce diğer organlara da bası yapıyordu. Hastanın nefes almasını dahi engelliyor, bağırsak alışkanlıklarını, beslenmesini bozuyordu. Bizim ameliyatımız 20-25 dakika sürdü. Bu kadar büyük bir böbrek için bu çok iyi bir süre. Yılların verdiği tecrübe ve hastanemizin sunduğu imkanlar sayesinde bu operasyonu yaptık. Hastamızın durumu gayet iyi" dedi.

Haberin Devamı

'KUŞ GİBİ HAFİF HİSSEDİYORUM'

Ameliyattan sonra kendisini sağlıklı hissettiğini söyleyen Mustafa Doğan ise “Ameliyat sonrası kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Daha önce nefes alamazdım, yürüyemezdim. Böbrek diğer organlarımıza baskı yapardı. Karnımda 8 kiloluk böbrek vardı. Yani normal bir böbrek yarım kilo bile yoktur ama benimki 8 kiloyu aşmıştı. Yürürken, eğilirken, doğrulurken, lavaboya giderken çok zorlanırdım. Şimdi daha iyiyim" diye konuştu.