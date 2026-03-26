Ağrı şehitlerine hazin veda

#Ağrı#Şehit#Doğubayazıt
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (25) Hatay’da, Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) ise Konya’da düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın cenazesi, tören için havayoluyla Hatay’a, oradan da karayoluyla Kırıkhan ilçesine götürüldü. Demirkonak Mahallesi’ndeki baba evinden helallik alındıktan sonra Kırıkhan Şehitlik Kompleksi Camisi’nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Vali Mustafa Masatlı, askeri erkân, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açay’ın annesi Emine Açay ile 4 kardeşi, törende tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Açay, törenin ardından Kırıkhan Şehitliği’nde toprağa verildi.

ANNENİN FERYADI

Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de memleketi Konya’da tören düzenlendi. Konya Şehitliği’ndeki törene Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, askerler, şehidin annesi Gülender ve babası Osman Akarsel ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan 3 çocuk annesi Gülender Akarsel, ‘’Şehit olacağın hiç aklıma gelmezdi, kuzum. Babanla, beni yalnız bıraktın kuzum” diyerek gözyaşı döktü. Akarsel, şehit oğlunun fotoğrafını öptü, sarıldı. Şehit Selman Akarsel’in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi.

 

