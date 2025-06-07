Ağrı kaslarda değil

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Fizik tedavi aldınız, ağrı kesiciler kullandınız... Durumunuzun kas egzersizleri ile düzeleceği söylendi ancak aynı egzersizi her yapmaya kalktığınızda ağrı hissediyorsunuz. İşte bunun sebebi aslında fiziksel değil tamamen beyin ile alakalı olabilir. Bu ağrıyı yok etmenin yolu ise “nöro-atletik antrenman”dan geçebilir. Dünyaca ünlü sporcuların kullandığı, Türkiye’de ise sadece Barış Alper’in kullandığı bu yöntem hem başarıyı arttırıyor hem de beyindeki ağrı hafızasını değiştiriyor. Nöro-atletik antrenman konusunda çalışmalar yapan fizyoterapi uzmanı Sesil Berke Ağca, bu antrenmanlar ile beyne giden mesajların değiştirilerek ağrının ortadan kalktığını şöyle anlattı:

1970’Lİ YILLARDA ANLAŞILDI

“Nöro-atletik antrenman yeni bir isim olsa da biz bunu uzun yıllardır biliyoruz. Mesela biri size dokunduğu zaman oradaki reseptörler ile beyne uyarı gider. Bir yaralanma sonrası oradaki reseptörler işlevselliğini kaybeder ve beyin orayı algılayamaz olur ve ağrı mekanizması çalışmaya başlar. Biz orada ağrı mekanizmasını engelleriz ve tekrardan alıcıları arttırmaya çalışırız. Ancak hastalanmadan önce daha iyi olabilmek için de bu antrenmanlar verilmeli. Bununla ilgili ilk olarak 1970’li yıllarda ABD’de araştırmalar başlamış. Nöro-atletik antrenmanlar aslında akut yani geçici etkiler. Bu nedenle özellikle antrenman öncesi, maç öncesi yapılması başarıyı etkiyi artırıyor.

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Bizim tedavilerde en sık karşılaştığımız sorun ağrı. Diyelim ki kişi bel ağrısı şikâyeti ile geldi. Bel kaslarını güçlendir ve egzersiz yap diyoruz. Ancak beli ağrıyor. Ağrı varken egzersiz yapması çok zor. Ayrıca şunu değerlendirmek lazım orada kas güçsüzlüğü olduğu için mi bir problem var yoksa beyinden mesajlar iyi gitmediği için mi problem var. Artık çalışmalar diyor ki, kas kuvvetine odaklanmayı bırakalım. Motor kontrol mekanizmalarına odaklanın. Biz bu egzersizlerle beyne o hareketi tekrar öğretiyoruz.”