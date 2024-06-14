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AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine çÄ±kan daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti! Cenazenin alÄ±nmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AÄŸrÄ±#AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±#Ekber Helil
AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±nÄ±n zirvesine Ã§Ä±kan daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti Cenazenin alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:28

AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nda zirve yaptÄ±ktan sonra dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§en 3 Ä°ranlÄ± daÄŸcÄ±dan Ekber Helil (47), dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. 4 bin 300 metredeki cenazenin alÄ±nmasÄ± iÃ§in ekipler Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Ä°ran'dan AÄŸrÄ±'ya gelen 3 daÄŸcÄ±, 3 gÃ¼n Ã¶nce AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'na tÄ±rmanÄ±ÅŸa baÅŸladÄ±. 5 bin 137 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki zirveye ulaÅŸan daÄŸcÄ±lar, daha sonra dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§ti. 4 bin 600 metreye inildiÄŸinde, daÄŸcÄ±lardan Ekber Helil, iddiaya gÃ¶re kayarak dÃ¼ÅŸtÃ¼. 4 bin 300 metreye kadar sÃ¼rÃ¼klenen daÄŸcÄ±, hayatÄ±nÄ± kaybetti. YanÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, cenazeyi almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Cenazenin jandarma helikopteri ile daÄŸdan indirilmesi bekleniyor.Â 

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AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±nÄ±n zirvesine Ã§Ä±kan daÄŸcÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti Cenazenin alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±

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