Ağrı Dağı'nın zirvesinde buzul çatlakları ilk kez detaylı şekilde görüntülendi! 'Endişe verici durum'

Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş Ağrı dağına yaptığı zirve tırmanışı sonrası karşılaştığı manzara karşısında şaşırdı. Akkuş 5 bin 137 metrede buzulların eridiğini ve bazı yerlerde çatlaklar oluştuğunu gördü. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Akkuş, sayısız defa Ağrı Dağı'na çıktığını ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

"BU CİDDİ ANLAMDA ENDİŞE VERİCİ DURUM"

Akkuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene özellikle buzulla ilgili gözlemlediğim durumlar oldu. Geçen çıktığımda erimeler biraz daha azdı ama bu aralar çok hızlandı. Gözle görülebilir derecede çok hızlı bir şekilde erimeler oldu. Bunun videosunu 5 bin 137 metresinde o yüzden çektim. Zirvede Ağrı Dağı'nın özellikle bu güney kısmından neredeyse buzulu bitti. Kuzey kısmı Batı kısmında, batı kısmının da büyük bir kısmında ciddi bir erime var. Buzullar bayağı bir çekilmiş.

Hatta buradan gözüktüğü gibi değil, iç kısımlarında daha çok erimeler var. Zirve kısmını gezdiğiniz zaman bu Ahura Bölgesi Cehennem Vadisi tarafına doğru indiğimizde oralarda artık buzul çatlaklarının çok ciddi anlamda belirgin olduğu ve ciddi anlamda artık bölünmeye kadar gidildiği gözlemlendi. Ağrı Dağı'nın bu, Serdabulak tarafına baktığımız zaman o bölgede de neredeyse karın, zirveye kadar eridiğini gördüm. Yani bayağı bir çoraklaştığını gördüm.

Bu ciddi anlamda bize endişe verici bir durum. Küresel ısınmanın bu kadar hızlı bir şekilde burada hissedilme durumu var. Bu şekilde giderse gelecek zamanda belki artık Ağrı Dağı buzulundan söz etmemiz bile mümkün olmayabilir. Bunun için yani bence küresel ısınmanın bu derece hızlı gidilmesinden dolayı bilinçli bir şekilde çevrelere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."