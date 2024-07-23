Ağrı Dağı’ndan acı haber... Kayıp dağcılar donmuş halde bulundu

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Türkiye’nin farklı kentlerinden Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine giden dağcı grubu, geçen perşembe günü 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanışa geçti. Dağcılar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı. Ardından inişe geçen dağcılar, 5 bin 50 rakımda tipiye yakalandı. Olumsuz hava şartlarında gruptaki 1’i kadın 3 dağcı kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan ekip ile Van AFAD’dan 10 kişilik dağcı grubu, Ağrı AFAD’dan 4 kişilik profesyonel ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye doğru tırmanışa geçti. Kayıp dağcılardan birine zirveye yakın noktada rehberler ulaştı. Ayağının kırıldığı belirlenen ve 4 bin 400 metredeki kamp alanına indirilen yaralı dağcıya burada ilk müdahalede bulundu. Yaralı dağcı daha sonra dağdan indirilip hastaneye kaldırıldı.

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HAVA ŞARTLARI ÇOK ZORLUYDU

Bu sırada kayıp dağcılar Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ı arayan rehber Resul Civaş ve 2 arkadaşı da 5 bin metrede yakınlarına yıldırım düşmesiyle tehlike atlattı. Soğuk, sis ve fırtınanın olduğu Ağrı Dağı’nda diğer rehberlerin, UMKE ve AFAD ekiplerinin kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışmaları önceki gün zor hava koşullarında sürdü. Gece hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle kamp yapan arama kurtarma ekipleri, dün 07.30 sıralarında havanın düzelmesinin ardından çalışmaları yeniden başlattı. Ağrı Dağı’nın ‘buzul platosu’ olarak bilinen kuzey rotası tarafına geçen yerel rehber Barzani Ceylan, 4 bin 900 metrede Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın’ı donmuş halde buldu.

ARKADAŞINI ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından “Halim beni saat 11.39’da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekânları cennet olsun” dedi.

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Arama çalışmalarına Ağrı, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Rize ve Sakarya’dan 90 personel ve 1 İHA katıldı.