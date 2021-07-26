Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken kaybolan 5 sporcuyu dağcılar kurtardı

Van'dan Ağrı'ya gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve beraberindeki dağcı grup, 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış yaparken sis ve tipiye yakalandı.

Grupla zirveye ulaştıktan sonra inişe geçen dağcılar, 4200 kampına doğru yürürken başka gruptan 2 dağcının yoğun sis nedeniyle kaybolduğunu öğrendi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve aynı zamanda NAS-SAR Arama Kurtarma üyesi de olan Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ile dağcı Cuma Saltık, dört kişilik bir tim oluşturarak kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Etkisini artıran sis ve tipide arama yapan ekip, 2 saatlik çalışmanın ardından kısa süreli havanın açmasıyla 2 dağcının yanı sıra bölgede kaybolan başka kafiledeki 3 sporcuyu daha buldu.

Kurtarılan 4'ü yabancı uyruklu 5 dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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