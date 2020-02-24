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Gündem
AĞRI (AA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Ağrı Dağı'nda muhteşem görüntü

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Ağrı Dağı'nda muhteşem görüntü
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar, güzel görüntüler oluşturdu.

İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesi bulutlarla kaplandı.
Yurdun en yüksek dağı olma özelliği taşıyan ve son dönemde etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaz gelinliğini giyen dağın zirvesindeki bulutlar güzel manzaralar sundu.
Dağın zirvesindeki bulutlar, vatandaşların da ilgisini çekti.

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