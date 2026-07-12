Ağrı Dağı’nda kaybolan kadın dağcının 112 gün sonra cansız bedeni bulundu

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Ağrı Dağı’na 22 Mart günü 5 kişilik bir ekiple tırmanışa geçen Sevim Yılmaz, 4 bin 700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyerek gruptan ayrıldı. Ancak Yılmaz, kampa dönmedi. Bunun üzerine Yılmaz için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı. AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, İl Özel İdaresi, Van AFAD ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda; zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarına rağmen tüm imkânlar seferber edildi. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı İHA ve SİHA’ların bölgedeki aralıksız hava keşifleri sırasında, 11 Temmuz günü, son görüldüğü noktada kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. Bugün 4 bin 700 metre rakımda yapılan aramalarda Sevim Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz’ın cenazesinin tırmanış bölgesinden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman bir ekip tarafından tahliye çalışması başlatıldı. Yetkililer, adli işlemlerin ve yapılacak incelemelerin ardından cesedin Sevim Yılmaz’a ait olup olmadığının kesinlik kazanacağını bildirdi.

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VALİLİK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 22 Mart 2026 Pazar günü saat 14.45’te kaybolan dağcıyı arama çalışmalarına hemen başlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşulların rağmen AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, UMKE, İl Özel idaremiz, Van AFAD ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla kayıp vatandaşımızın bulunmasına yönelik çalışmalar, tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülmüştür.

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S.Y.’nin kaybolduğu tarihten itibaren Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen İHA ve SİHA’lar tarafından bölgede havadan keşif ve arama faaliyetleri aralıksız devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 11 Temmuz 2026 tarihinde kayıp vatandaşımızın son görüldüğü bölgede kendisine ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara rastlanılması üzerine, hava şartlarının arama faaliyetlerine elverişli hale gelmesiyle birlikte 12 Temmuz 2026 tarihinde bölgede kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde kayıp vatandaşımıza ait olduğu değerlendirilen naaşa Ağrı Dağı’nda 4700 metre rakımda ulaşılmıştır. Naaşın bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışmaları başlatılmıştır.

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S.Y. isimli kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen naaşın adli işlemlerin ardından kesin kimlik tespiti yapılacaktır.”