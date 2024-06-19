Ağrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybetmişti! İranlı dağcının cenazesi 5 gün sonra indirilebildi

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İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 12 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. 13 Haziran sabahı 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helil, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 200 metreye kadar sürüklenen dağcı, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, cenazeyi almak için çalışma başlattı.

Ağrı Dağı’nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcı Ekber Helili’yi (47) kurtarma çalışmaları hava muhalefeti engeline takıldı. İhbar geldikten sonra Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metresindeki kamp alanına çıkan jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, dağcının bulunduğu bölgenin arazisini inceledi. Van’dan destek için polis helikopterinin de gelmesiyle ekipler, hava muhalefeti nedeniyle İranlı dağcının cenazesine bugün ulaşabildi.

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Kar erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin de yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazenin yanına ulaşabildi. İranlı dağcının cenazesi halatlara bağlanarak yaklaşık 400 metre çekildi. Cenaze burada bir atın sırtına bağlanarak kara ambulansın beklediği 3 bin 200 kampına kadar taşındı. İranlı dağcının cenazesi otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.