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Ağrı Dağı'nda dağcıların korku dolu anları

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#Ağrı#Ağrı Dağı#Dağcı
Ağrı Dağında dağcıların korku dolu anları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 12:41

Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmak için tırmanışta olan dağcılar, buzulların olduğu bölgeden düşen kayalar nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve burada Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçen dağcılar, 3 bin 200 metre kampında geçirdikleri ilk gecenin ardından ikinci gün yeniden tırmanışa başladı. 4 bin 200 metre kampında çadır kurarak mola veren dağcılar, zirveye yakın noktada bulunan buzul bölgesinden gürültü gelmesi üzerine çadırlarından dışarı çıkarak kayaların kendilerine doğru geldiğini fark etti. O anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden dağcılar, kayalardan korunmak için daha yüksek yerlere doğru koşarak güvenliklerini sağlamaya çalıştı.

Ağrı Dağında dağcıların korku dolu anları

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#Ağrı#Ağrı Dağı#Dağcı

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