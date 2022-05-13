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Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyon! 11 terörist mağarada böyle etkisiz hale getirildi

#Ağrı#PKK#Operasyon
Ağrı Dağında 80 gün süren operasyon 11 terörist mağarada böyle etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyonu tamamladı, PKK'nın sözde Ağrı Grubu da çökertildi. Aralarında örgütün sözde Ağrı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist mağarada etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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PKK'nın sözde Ağrı Grubunun etkisiz hale getirildiği, Eren Kış-9 Şehit Emre Dokumacı operasyonunda yeni detaylara ve görüntülere ulaşıldı.

1592 PERSONEL HAREKETE GEÇTİ

TRT Haber'in haberine göre; 19 Şubat'ta İHA'lar tarafından mağaradan çıkan bir kadın teröristin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Mağara ablukaya alınırken, 82 timden oluşan 1592 personel harekete geçti. Teknik cihazlarla yapılan dinleme sonucu mağarada terörist bir grubun olduğu kesinleştirildi.

Ağrı Dağında 80 gün süren operasyon 11 terörist mağarada böyle etkisiz hale getirildi

BÖLGE ŞANTİYE ALANINA ÇEVRİLDİ, 1,5 KİLOMETRE YOL YAPILDI

Teslim olmayan teröristler mağaranın derinliklerine saklandı. Ulaşılan görüntülerde de teröristlerin aylarca kalabilecekleri yaşam alanı oluşturduğu gözlendi.

Ağrı Dağında 80 gün süren operasyon 11 terörist mağarada böyle etkisiz hale getirildi

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Teröristlere ulaşabilmek için güvenlik güçleri operasyonun seyrini değiştirdi. Öncelikle mağaranın fiziki yapısı belirlendi. 100 metre uzunluğunda ve 28 metre derinliğinde olan Y şeklindeki mağara, 3 bölümden oluşuyordu.

Diğer operasyonlardan farklı adımlar atıldı. Bölge şantiye alanına çevrildi. İş makinelerinin çalışabilmesi için bir buçuk kilometre yol yapıldı.

Ağrı Dağında 80 gün süren operasyon 11 terörist mağarada böyle etkisiz hale getirildi

7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi getirildi. Terör inine ulaşabilmek için tüm çalışmalar tamamlandı.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YANITSIZ KALDI, OPERASYON BAŞLADI

Güvenlik güçleri teröristlere defalarca 'Ölmek istemiyorsanız dışarı gelin, teslim olun' çağrısında bulundu. Çağrı karşılık bulmayınca operasyon emri verildi.

Ağrı Dağında 80 gün süren operasyon 11 terörist mağarada böyle etkisiz hale getirildi

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Aralarında örgütün sözde Ağrı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist mağarada etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. Böylelikle 9 Mayıs'ta PKK'nın sözde Ağrı Grubu da çökertilmiş oldu.

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#Ağrı#PKK#Operasyon

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