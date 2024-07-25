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Ağrı Dağı'nda 2 dağcının cenazeleri alındı

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#Ağrı Dağı#Dağcı#Cenaze
Ağrı Dağında 2 dağcının cenazeleri alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 13:27

Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden 2 dağcının cenazesine ulaşmak için önceki gün tırmanışa başlayan yerel rehberler ve AFAD ekibi, bugün 4 bin 900 rakıma ulaştı. Cenazeleri bulunduğu bölgeden alan ekipler, indirmek için halatlara bağladı. Hava şartları izin vermesi halinde cenazeler, bugün 3 bin 200 rakımdaki kampa indirilecek.

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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, 18 Temmuz'da, 3 bin 200 metre rakımdaki kamptan tırmanışa başladı. 20 Temmuz gecesi, 5 bin rakıma ulaşan dağcılardan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu. Gruptan ayrılan dağcıları bulmak için yerel rehberler, Ağrı Dağı’nda arama yaptı. Yerel rehberler ve 60'a yakın AFAD görevlisinin katıldığı aramada 2 dağcının cansız bedeni buz platosu olarak bilinen kuzey tarafında bulundu. Donarak yaşamlarını yitirdikleri belirlenen dağcıları, dağdan indirmek için yerel rehberler ile AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yerel rehberler Cuma Saltık, Barzani Ceylan ile Doğubayazıt Dağcılık Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile 50'den fazla jandarma AFAD ve UMKE personeli, zorlu tırmanışın ardından bugün, sabah saatlerinde, dağcıların cansız bedenlerinin bulunduğu 4 bin 900 rakımına ulaştı. Ekipler, cenazeleri, buzul alandan çıkarıp halata bağlayarak 4 bin 700 metre rakıma kadar indirdi. Ekipler, hava şartlarının müsait olması durumunda cenazeleri 3 bin 200 rakımdaki kampa indirmeyi planlıyor.

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Ağrı Dağında 2 dağcının cenazeleri alındı

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#Ağrı Dağı#Dağcı#Cenaze

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