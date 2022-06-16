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Ağrı Dağı'na tırmanan Fransızlar, kar ve fırtınaya yakalandı

#Ağrı#Ağrı Dağı#Fransa Konsolosluğu
Ağrı Dağına tırmanan Fransızlar, kar ve fırtınaya yakalandı

Ağrı Dağı'na tırmanmak için Ankara'dan gelen Fransa Konsolosluğu'nun 5 görevlisi, rehberleri Saffet Akkuş nezaretinde zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Türk dağcıların da bulunduğu grup, kar ve fırtınanın etkili olduğu dağda zirveye ulaştı.

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Ankara'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Fransa Konsolosluğu'nda görev yapan 5 kişi, aralarında Türk dağcıların da bulunduğu grupla 13 Haziran'da 2 bin 200 rakımdaki Çevirme köyünden tırmanışa başladı.

Saffet Akkuş'un öncülüğündeki grup, 3 bin 200 metredeki kampa vararak mola verdi. Burada dinlenerek, dağın kar ve fırtınanın etkili olduğu havasına alışmaya çalışan grup, 14 Haziran'da zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 4 bin 200 rakıma vardı.

Ağrı Dağına tırmanan Fransızlar, kar ve fırtınaya yakalandı

Mola veren dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen 5 bin 137 metrede zirveye ulaşmayı denedi. Zorlu şartlarla fazla ilerleyemeyen grup, 15 Haziran'da saat 07.00'de Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı.

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Ağrı Dağına tırmanan Fransızlar, kar ve fırtınaya yakalandı

Akkuş, kar ve fırtına sebebiyle geri dönüşlerinin de zorlu geçtiğini dile getirdi. Ağrı ve Patnoslu 45 dağcı da 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. Gruba rehberlik eden Ağrı Dağcılık Federasyonu Temsilcisi Servet Arslan, zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi. Çok yoğun yağışın altında Süphan Dağı'nın zirvesine ulaştıklarını ifade eden Arslan, haziran ayına rağmen kış günlerini aratmayan anlar yaşadıklarını belirtti.

Ağrı Dağına tırmanan Fransızlar, kar ve fırtınaya yakalandı

 

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#Ağrı#Ağrı Dağı#Fransa Konsolosluğu

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