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Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların saçlarını kırağı tuttu

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#Mehmet Dağdemir#Ağrı Dağı#Zirve Tırmanışı
Ağrı Dağına tırmanan dağcıların saçlarını kırağı tuttu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 12:57

Ağrı Dağı'na tırmanan 5 kişilik grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi ile zor anlar yaşadı. Dağcıların saçlarını kırağı tuttu.

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Yerli ve yabancı dağcıların ilgi gösterdiği Ağrı Dağı'nda, son günlerde etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı da 30 dereceye kadar düştü. Bölgeye gelen dağcılar zor şartlar altında 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmaya çalıştı.

Ağrı Dağına tırmanan dağcıların saçlarını kırağı tuttu

Rehber Mehmet Daşdemir nezaretinde tırmanışa başlayan 5 kişilik dağcı grubu, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar bugün zirve yaparken, saçlarının kırağı tuttuğu görüldü.

Ağrı Dağına tırmanan dağcıların saçlarını kırağı tuttu

Mehmet Daşdemir, "Bugün 17 Ağustos 2026, Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz. Hava çok kötü, her an, her şey olabilir. Hava çok aşırı kötü. Sonunda zirve yapmayı başardık" dedi.

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#Mehmet Dağdemir#Ağrı Dağı#Zirve Tırmanışı

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